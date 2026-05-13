Tras lo ocurrido en comisiones, donde el oficialismo avanzó con la delegación al intendente Agustín Neme de la facultad de fijar el precio del boleto (lo que ocurriría mañana en la sesión del Concejo), el edil de Acción Marplatense, Horacio Taccone, señaló que lo sucedido “no nos sorprende” y explicó que su bloque había concurrido con la expectativa de discutir el estudio de costos, pero que “de lo que menos se habló es del estudio de costos”.

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En diálogo con El Marplantese, sostuvo que el eje del debate se desvió hacia el pedido de delegación de facultades, algo que consideró inapropiado en las condiciones actuales. Si bien reconoció que este mecanismo puede utilizarse “en forma excepcional”, advirtió que se ha vuelto una práctica reiterada. A su entender, esto responde a una estrategia para evitar discutir en profundidad los números: “En definitiva se logra lo que quieren, que es no hablar del costo del boleto, que claramente está mal hecho el estudio”.

Taccone también planteó que existe un apuro deliberado por avanzar con el aumento. Afirmó que “no tenemos dudas” de que hay premura y cuestionó los tiempos del Ejecutivo: “Hablan de un paro extorsivo, pero gracias a ese paro, el viernes a última hora envían el estudio de costos del municipio, cuando lo pueden haber enviado 15 días antes”. Además, criticó la convocatoria acelerada a comisiones: “Llaman en forma conjunta dos comisiones para aprobarlo y seguramente viernes o lunes está fijado el precio que ellos decidan”. Para el edil, esta dinámica implica “responder a una actitud extorsiva haciendo lo que ya están buscando”.

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Respecto del contenido técnico, remarcó que el estudio de costos debería revisarse “enterito desde el principio hasta el final”. Cuestionó especialmente el cálculo de kilómetros recorridos: “Ellos dicen que los colectivos circulan 30 millones de kilómetros por año, cuando el pliego establece aproximadamente 36 millones”.

Y según su interpretación, esto implicaría un cumplimiento de frecuencias del 80%, algo que consideró irreal: “Analizás cualquier línea y debería pasar cada 10 minutos y está pasando cada media hora”. Por eso concluyó que “es mentira lo de los 30 millones de kilómetros recorridos; con suerte hacen 25”.

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El concejal aclaró que su espacio no se opone en términos generales a la delegación de facultades, pero sí a que se utilice en este contexto: “En esta oportunidad es el Concejo Deliberante el que tiene que analizar los costos y determinar el precio del boleto”, remarcó, justificando el voto negativo de su bloque.

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Por lo tanto, estimó que la suba del boleto es inminente: “Si no es el fin de semana será el lunes o martes, pero lamentablemente está decidido”.