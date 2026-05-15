El intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, dispuso mediante resolución que desde las 00:00 del 1 de junio próximo el boleto plano del transporte público urbano de pasajeros pasará a costar $1922 dentro del distrito, tras la delegación de facultades aprobada por el Concejo Deliberante.

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“Fíjase a partir de las cero horas del día 1° de Junio de 2026 el valor de la tarifa correspondiente al boleto plano para el servicio de transporte público urbano colectivo de pasajeros dentro de los límites urbanos del Partido de General Pueyrredon, en la suma de PESOS UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS ($ 1.922)”, dice la resolución que se oficializará en las próximas horas, según indicaron fuentes extraoficiales.

La actualización tarifaria se formaliza luego de que el Concejo Deliberante aprobara por mayoría la transferencia de facultades al jefe comunal para establecer el valor del boleto hasta el 31 de diciembre de 2026.

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La iniciativa fue respaldada por los bloques del PRO, La Libertad Avanza, la UCR y la Coalición Cívica, mientras que votaron en contra Unión por la Patria, Acción Marplatense y el Frente Renovador.

La decisión se enmarca en un contexto de presión del sector empresario y conflicto gremial. El tratamiento se produjo tras el pedido de actualización presentado por la Cámara Marplatense de Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros (Cametap) y luego de un paro de la UTA que se extendió desde el viernes pasado a las 18:00 hasta la mañana de este lunes.

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De acuerdo con el estudio de costos del área de Transporte municipal, el boleto debía ubicarse en $1922,56, lo que implica un incremento cercano al 24% respecto de los $1.550 vigentes, cifra que finalmente fue redondeada en la resolución.

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Por su parte, Cametap había solicitado una tarifa de $2569, significativamente superior al cálculo técnico elaborado por el municipio.