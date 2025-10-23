El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires dispuso nuevamente la gratuidad del servicio público de transporte automotor y fluvial de pasajeros para las elecciones de cargos públicos nacionales de este domingo 26. Esta medida, similar a la aplicada en los comicios provinciales del 7 de septiembre pasado, busca garantizar el acceso igualitario al voto en todo el territorio bonaerense.

En este contexto, desde el Ministerio se invitó a los municipios de la provincia a adherir a esta iniciativa. Habrá que ver qué ocurrirá en General Pueyrredon, ya que ante la negativa del Municipio a sostener el servicio gratuito durante las elecciones pasadas, tuvo que interceder la Justicia para que se aplique el beneficio.

La gratuidad abarca los servicios regulares de transporte público automotor de pasajeros, tanto urbanos como interurbanos de media distancia en las zonas aledañas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), e interurbanos de larga distancia bajo jurisdicción provincial. Asimismo, incluye los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia, y el transporte fluvial en el Delta del Paraná.

“De esta forma, se facilita que todos los ciudadanos bonaerenses lleguen a sus lugares de votación sin barreras económicas”, indicaron desde el Ministerio.

En este contexto, el ministro de Transporte, Martín Marinucci, resaltó que el servicio gratuito en las jornadas electorales “es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades. Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte”.

Asimismo, el funcionario destacó: “El transporte público no solo es un medio de movilidad, sino también un instrumento de integración y de fortalecimiento institucional. Por eso, hemos dispuesto que las empresas refuercen sus frecuencias para que todos puedan viajar de manera ágil y segura”.