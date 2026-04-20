Gran Hermano: Así quedó la placa de nominados
Este domingo se vivió una nueva gala en Gran Hermano Generación Dorada en la que tres participantes lograron salir de placa y se definió la recta final rumbo a una nueva eliminación.
Este domingo se vivió una nueva gala en Gran Hermano Generación Dorada en la que tres participantes lograron salir de placa y se definió la recta final rumbo a una nueva eliminación.
La influencer rompió el silencio y rechazó las acusaciones en su contra por un presunto robo a un turista en un hotel porteño.
El ex Gran Hermano reapareció en Cortá por Lozano y contó cómo atravesó el grave accidente que lo marcó para siempre, afirmó que está enfocado en reconstruir su vida y, aunque confirmó su separación de Daniela Celis, ambos dejaron entrever que buscan recomponer el vínculo por el bienestar de sus hijas.
La ex participante generó revuelo en el streaming Bancándola Parada al criticar la nueva serie El Hotel de los Secretos, protagonizada por Tato, Marcos Ginocchio, Luz y Martu, un proyecto pensado para redes sociales que aún no se estrenó y ya despertó polémica.
La ex GH Virginia Demo respondió a las criticas que recibe en las redes sociales.
Se trata de Silvina Scheffler, cuyo cuadro recayó en las últimas horas. Compartió en sus redes sociales un video en el que le enviaban mensajes de apoyo y energías positivas.
Juan Pablo De Vigili, conocido como Devi por su paso por Gran Hermano, fue parte del Carnaval de Corrientes y se lució en la comparsa Sapucay al personificar a Freddie Mercury.
Verónica “La Colo” Zanzul falleció este miércoles a los 48 años.
La joven de 30 años es dueña de dos empresas en Estados Unidos y se mantiene alejada de los medios de comunicación; su mala experiencia en la casa más famosa del mundo y su romance con el arquero de la Selección.
Romina Malaspina, marplatense y ex participante de Gran hermano debutó en la señal de noticias Canal 26 y desató suspiros entre la platea masculina.