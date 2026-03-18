La Justicia otorgó la excarcelación a Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano, quien había sido detenida acusada de participar en un robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra” en la Ciudad de Buenos Aires.

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Luego de recuperar la libertad, la joven habló públicamente y buscó llevar tranquilidad a su entorno. “Estoy muy bien. Solo quiero llevar tranquilidad a mi familia y a quienes me siguen”, expresó tras su salida.

Durante sus declaraciones, también se refirió a los días que pasó detenida, a los que calificó como “una pesadilla”, y agradeció el trabajo de su equipo legal.

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En ese contexto, fue tajante al rechazar las acusaciones que motivaron su detención: aseguró que no participó del delito y negó ser una “viuda negra”.

A pesar de la excarcelación, la causa judicial continúa y deberá cumplir con una serie de medidas, como no entorpecer la investigación, presentarse periódicamente ante la Justicia y no acercarse al denunciante.

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El caso generó fuerte repercusión mediática debido a su perfil público y su reciente paso por el reality, mientras la investigación sigue en curso.