Ex Gran Hermano liberada: Luciana Martínez negó ser una “viuda negra”
La influencer rompió el silencio y rechazó las acusaciones en su contra por un presunto robo a un turista en un hotel porteño.
La Justicia otorgó la excarcelación a Luciana Martínez, exparticipante de Gran Hermano, quien había sido detenida acusada de participar en un robo bajo la modalidad conocida como “viuda negra” en la Ciudad de Buenos Aires.
Luego de recuperar la libertad, la joven habló públicamente y buscó llevar tranquilidad a su entorno. “Estoy muy bien. Solo quiero llevar tranquilidad a mi familia y a quienes me siguen”, expresó tras su salida.
Durante sus declaraciones, también se refirió a los días que pasó detenida, a los que calificó como “una pesadilla”, y agradeció el trabajo de su equipo legal.
En ese contexto, fue tajante al rechazar las acusaciones que motivaron su detención: aseguró que no participó del delito y negó ser una “viuda negra”.
A pesar de la excarcelación, la causa judicial continúa y deberá cumplir con una serie de medidas, como no entorpecer la investigación, presentarse periódicamente ante la Justicia y no acercarse al denunciante.
El caso generó fuerte repercusión mediática debido a su perfil público y su reciente paso por el reality, mientras la investigación sigue en curso.
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