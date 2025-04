Martín Ku, conocido por su participación en Gran Hermano, fue desvinculado del streaming de Telefe luego de la controversia generada por la promoción de una oferta laboral en Rusia dirigida exclusivamente a mujeres de entre 18 y 22 años. La información fue confirmada por el periodista Fede Flowers.



La polémica surgió cuando Ku y su excompañero del reality, Nicolás Grosman, compartieron en sus redes sociales un video promocionando un programa de trabajo en Rusia para jóvenes mujeres. El contenido generó preocupación entre los usuarios, quienes cuestionaron la legitimidad y seguridad de la propuesta.



Ante las críticas, ambos emitieron un comunicado conjunto en el que explicaron que fueron contratados por una agencia para participar en una campaña de promoción internacional. Afirmaron que su rol fue únicamente como creadores de contenido y que no tenían conocimiento de ninguna irregularidad. Además, señalaron que el contenido fue eliminado por Instagram y no por decisión propia.



A pesar de las explicaciones, la situación escaló y el activista antisectas Pablo Salum presentó una denuncia ante la Justicia para que se investigue la oferta laboral promocionada por los ex Gran Hermano.