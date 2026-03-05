Así comenzó el stream de Bauti Mascia en Kick
Este miércoles por la noche Bauti Mascia inauguró oficialmente su stream a través de la plataforma Kick, donde comenzó con su propio programa de streaming en su canal personal.
El ganador de Gran Hermano había anunciado el lanzamiento el martes a través de sus redes sociales, cuando compartió una historia de Instagram en la que adelantó que el proyecto comenzaría a las 20 horas e invitó a sus seguidores a acompañarlo en esta nueva etapa.
En ese mismo mensaje también contó que en los últimos días atravesó varias situaciones personales, ya que fue víctima de un robo, se mudó y además estuvo enfermo. Sin embargo, aseguró que también recibió buenas noticias y que estaba entusiasmado por este nuevo desafío.
Finalmente, este miércoles por la noche puso en marcha la primera transmisión en vivo desde Kick, dando inicio a su propio ciclo dentro del mundo del streaming.
VIDEO: https://www.instagram.com/p/DVgIHEPEbj9/
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión