La ex participante de Gran Hermano, Silvina Scheffler, atraviesa un cuadro de salud que se complicó en las últimas horas, según confirmaron fuentes cercanas. La mediática, que se encuentra internada desde el fin de semana, había sido diagnosticada inicialmente con leptospirosis, aunque su evolución generó nuevas dudas.

Una de sus excompañeras del reality, Nadia Epstein, contó que se comunicó con Scheffler y que las novedades no fueron alentadoras. “Intercambié un par de mensajes con ella y se la escuchaba bastante mal. Estaba muy esperanzada con recibir el alta porque la habían pasado a una habitación común, pero ayer volvió a levantar fiebre y la pasaron a una habitación intermedia”, explicó.

Epstein también señaló que el diagnóstico aún no estaría confirmado. “Estuvo 24 horas sin fiebre y volvió. Puede ser cualquier otro tipo de virus”, sostuvo al referirse a la evolución del cuadro.

En sus redes sociales, Scheffler no brindó detalles sobre su estado, aunque compartió un video en el que le enviaban mensajes de apoyo y energías positivas.

Horas antes, la ex Gran Hermano había enviado un mensaje a la periodista Fernanda Iglesias, en el que reconoció que su situación era delicada. “Me está costando mucho poder salir adelante. Pero voy saliendo de a poco, si Dios quiere. Pero es una lucha superdifícil”, expresó.

Fuente: con información de TN