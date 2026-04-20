Cabe recordar que el jueves pasado Brian, Yipio y Danelik ya habían sido salvados por el voto positivo del público en la primera etapa. Luego, este domingo, otros tres jugadores también bajaron de placa y la definición quedó reducida entre los últimos nominados.



De esta manera, La Maciel, Martín y Nazareno quedaron como los tres participantes que continúan en riesgo y uno de ellos abandonará la casa este lunes.

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La tensión crece dentro del reality en una semana clave, donde cada voto puede cambiar el rumbo del juego.

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