La ex participante de Gran Hermano, Andrea Lázaro, generó polémica en el streaming @bancandola_parada al criticar duramente la nueva serie para redes que protagonizarán Tato, Marcos Ginocchio, Luz y Martu.

El proyecto, titulado El Hotel de los Secretos, se estrenará próximamente en formato vertical, pensado para plataformas como Reels, TikTok y YouTube Shorts. Durante la transmisión, Andrea fue tajante y aseguró que “no tienen talento”, apuntando directamente contra sus ex compañeros del reality.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron revuelo entre los fanáticos. No es la primera vez que Lázaro lanza comentarios filosos sobre otros ex GH, y esta vez volvió a quedar en el centro de la polémica.



VIDEO https://www.instagram.com/p/DQ0QVzzDqu5/

