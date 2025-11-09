Andrea Lázaro fulminó a sus ex compañeros de GH: “No tienen talento”
La ex participante generó revuelo en el streaming Bancándola Parada al criticar la nueva serie El Hotel de los Secretos, protagonizada por Tato, Marcos Ginocchio, Luz y Martu, un proyecto pensado para redes sociales que aún no se estrenó y ya despertó polémica.
El proyecto, titulado El Hotel de los Secretos, se estrenará próximamente en formato vertical, pensado para plataformas como Reels, TikTok y YouTube Shorts. Durante la transmisión, Andrea fue tajante y aseguró que “no tienen talento”, apuntando directamente contra sus ex compañeros del reality.
Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron revuelo entre los fanáticos. No es la primera vez que Lázaro lanza comentarios filosos sobre otros ex GH, y esta vez volvió a quedar en el centro de la polémica.
VIDEO https://www.instagram.com/p/DQ0QVzzDqu5/
