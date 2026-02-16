Devi de GH bailó en el Carnaval de Corrientes
Juan Pablo De Vigili, conocido como Devi por su paso por Gran Hermano, fue parte del Carnaval de Corrientes y se lució en la comparsa Sapucay al personificar a Freddie Mercury.
El ex participante del reality salió al sambódromo con un vestuario inspirado en el líder de Queen y realizó una coreografía que llamó la atención del público. Las imágenes de su presentación comenzaron a circular en redes sociales y generaron comentarios entre sus seguidores.
Sapucay es una de las comparsas más tradicionales del carnaval correntino, una de las fiestas más convocantes del país durante el verano.
VIDEO: https://www.instagram.com/reel/DU0WnyBju-W/?igsh=c2VlZWdibmJnMG4y
