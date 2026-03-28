La ex participante de Gran Hermano, Eugenia Ruiz, rompió el silencio luego de que su hermano fuera detenido en el marco de una causa por violencia de género. A través de declaraciones públicas, se refirió al impacto que la situación generó en su entorno y reconoció que atraviesan un momento familiar muy delicado.

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Ruiz explicó que los hechos los tomaron por sorpresa, aunque admitió que su hermano venía atravesando problemas personales, entre ellos vinculados a consumos problemáticos. En ese sentido, sostuvo que la familia ya intentaba acompañarlo desde hacía tiempo, pero que la situación terminó escalando hasta derivar en la intervención judicial.

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La mediática también remarcó la importancia de que la Justicia actúe y aseguró que no busca justificar lo ocurrido. Por el contrario, planteó que se trata de un proceso doloroso que obliga a enfrentar la realidad y asumir las consecuencias. Además, expresó su preocupación tanto por la persona denunciante como por el estado de su hermano.

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El caso generó repercusión en redes sociales y en el ambiente del espectáculo, donde Ruiz es conocida por su paso por el reality. Mientras avanza la investigación, la joven pidió respeto por la situación y destacó que se trata de un tema sensible que involucra a toda su familia.

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