Eugenia Ruiz habló tras la detención de su hermano por violencia de género
La ex participante de del reality se refirió al caso que involucra a un familiar cercano, habló de un contexto complejo atravesado por adicciones y pidió respeto mientras avanza la investigación judicial.
La ex participante de Gran Hermano, Eugenia Ruiz, rompió el silencio luego de que su hermano fuera detenido en el marco de una causa por violencia de género. A través de declaraciones públicas, se refirió al impacto que la situación generó en su entorno y reconoció que atraviesan un momento familiar muy delicado.
Ruiz explicó que los hechos los tomaron por sorpresa, aunque admitió que su hermano venía atravesando problemas personales, entre ellos vinculados a consumos problemáticos. En ese sentido, sostuvo que la familia ya intentaba acompañarlo desde hacía tiempo, pero que la situación terminó escalando hasta derivar en la intervención judicial.
La mediática también remarcó la importancia de que la Justicia actúe y aseguró que no busca justificar lo ocurrido. Por el contrario, planteó que se trata de un proceso doloroso que obliga a enfrentar la realidad y asumir las consecuencias. Además, expresó su preocupación tanto por la persona denunciante como por el estado de su hermano.
El caso generó repercusión en redes sociales y en el ambiente del espectáculo, donde Ruiz es conocida por su paso por el reality. Mientras avanza la investigación, la joven pidió respeto por la situación y destacó que se trata de un tema sensible que involucra a toda su familia.
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