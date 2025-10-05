Después de semanas de angustia, Daniela Celis llevó alivio a sus seguidores al confirmar que Thiago Medina continúa evolucionando favorablemente tras el grave accidente en moto que sufrió. La ex Gran Hermano compartió un mensaje cargado de esperanza en sus redes sociales: “¡Los milagros existen! Solo tienen que creer y confiar”.

Thiago fue trasladado a una sala de cuidados intermedios y, según contó Daniela, se encuentra de buen ánimo y contento por los avances de los últimos días. “Nos estalla el corazón de alegría después de tantos días de dolor”, expresó la influencer, agradeciendo al personal médico, a su familia y a todos los que se sumaron a la cadena de oración.

“Es un logro de su fuerza, de los profesionales del hospital y de la energía de toda la gente que nos viene acompañando desde el accidente”, escribió Celis, quien aseguró que seguirán juntos cada paso de la recuperación.



Posteo https://www.instagram.com/p/DPb9sDNkjLc/

