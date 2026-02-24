Con una mezcla de figuras mediáticas, ex participantes, influencers y perfiles completamente nuevos, el reality volvió a ponerse en marcha con una gala cargada de expectativas.

Entre los que cruzaron la puerta estuvieron Andrea del Boca, Emanuel Di Gioia, Lolo Poggio, Carmiña Masi, Pincoya, Brian Sarmiento, Danelik Galazán, Manuel Ibero Durigon, Catalina Tcherkaski, Yisela Pintos, Juani “Car” Caruso, Daniela De Lucia, Nicolás Sicaro, Divina Gloria, Gabriel Lucero, Jenny Mavinga y Eduardo Carrera.

Con perfiles muy distintos y trayectorias diversas, los primeros ingresos ya comenzaron a marcar el pulso de la convivencia. La competencia recién empieza y la Generación Dorada ya está en juego.

