Después de casi un mes de internación por el grave accidente en moto que sufrió, el ex Gran Hermano recibió el alta médica y este jueves al mediodía podrá dejar el hospital donde estuvo internado desde el 12 de septiembre.



El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires confirmó que el alta se hará efectiva a las 12:30 por la puerta principal del hospital ubicado en Avenida Libertador 710, en Moreno. En el comunicado, destacaron que Thiago “tuvo una evolución clínica favorable, con seguimiento multidisciplinario de los equipos de terapia intensiva, cirugía, kinesiología, clínica médica y enfermería”.



Desde el Ministerio también agradecieron “el compromiso y el trabajo coordinado de todos los equipos de salud bonaerenses que intervinieron en su atención”, garantizándole asistencia y contención durante su recuperación.



Con el alta confirmada, Thiago continuará su rehabilitación fuera del hospital, acompañado por su familia y por su pareja, Daniela Celis, quien durante todos estos días compartió con sus seguidores cada avance del joven, emocionada por su mejoría.

