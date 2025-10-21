Thiago Medina reapareció en Cortá por Lozano por Telefe y brindó un testimonio en el que relató cómo vivió el grave accidente que lo dejó al borde de la muerte, cómo fue su recuperación y cómo se encuentra actualmente.

El ex Gran Hermano contó que este hecho le cambió la vida y que está enfocado en progresar, estudiar y volver a trabajar pronto, destacando que atravesó un momento muy delicado a nivel físico y emocional. Durante la entrevista, también se abordó su relación con Daniela Celis.

Thiago reconoció que están separados, aunque dejó entrever que están intentando recomponer el vínculo. En medio del móvil, apareció Daniela y ambos coincidieron en que hay algo que los une para siempre: sus hijas. “Somos familia y lo más importante son nuestras nenas”, expresaron. Ante la pregunta sobre si estaban nuevamente en pareja o comenzando una reconciliación, Tiago respondió: “Estamos bien”, sin confirmar ni negar una vuelta formal, pero dejando en claro que existe un afecto profundo y un proyecto familiar en común más allá de la situación sentimental del momento.

VIDEO https://www.instagram.com/p/DQFQfkrjmZ8/

