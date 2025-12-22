La ex participante de Gran Hermano, Virginia Demo, publicó un video en sus redes sociales donde hizo un fuerte descargo por los comentarios que comenzaron a circular sobre su paso por el reality. Molesta por las críticas, apuntó contra quienes opinan sin conocer su experiencia dentro del programa.



En su mensaje, dejó en claro que no reniega de haber sido parte de Gran Hermano y defendió su participación. “Amo haber estado en GH, jamás voy a renegar de eso y volvería a estar”, expresó.



VIDEO https://www.instagram.com/p/DSjSY04jmeI/

