La pizza dulce de polenta con ricota y frutos rojos es una alternativa original para preparar un postre casero sin recurrir a la masa tradicional de harina de trigo. La receta combina una base de harina de maíz cocida en leche y horneada hasta quedar firme con una cobertura cremosa y el sabor fresco de frutas como frutillas, arándanos y frambuesas.

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La preparación se destaca por el contraste de texturas entre la base dorada, la suavidad de la ricota y la acidez de las frutas. Además, admite distintas combinaciones de ingredientes para adaptar el resultado al gusto de cada persona.

Para preparar esta pizza dulce se necesita polenta de cocción rápida o tradicional, leche, ricota y frutos rojos frescos. De manera opcional, se pueden incorporar azúcar o miel para endulzar, esencia de vainilla para perfumar y ralladura de limón o naranja para aportar un toque cítrico.

Las cantidades dependerán del tamaño de la preparación y del grosor deseado para la base.

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1. Cocinar la polenta. Calentar la leche en una olla y, cuando esté a punto de hervir, incorporar la polenta en forma de lluvia mientras se revuelve constantemente. Este procedimiento ayuda a evitar la formación de grumos. Cocinar según las indicaciones del producto hasta obtener una preparación espesa y firme.

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2. Dar forma a la base. Extender la polenta caliente sobre una placa ligeramente aceitada o cubierta con papel para horno. Distribuirla de manera uniforme y darle forma circular, como una pizza tradicional. Es importante mantener un grosor parejo para favorecer una cocción uniforme.

3. Hornear hasta dorar. Llevar la placa a un horno precalentado y cocinar hasta que la superficie comience a dorarse y la base adquiera consistencia. El tiempo dependerá del grosor y del tipo de polenta utilizado.

4. Dejar enfriar. Retirar la base del horno y esperar a que se enfríe por completo antes de agregar la cobertura. Este paso es importante para evitar que el calor y la humedad alteren la textura de la ricota.

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5. Preparar la crema de ricota. Colocar la ricota en un recipiente y mezclarla hasta obtener una textura más suave. Para darle mayor dulzor, se puede agregar un poco de miel o azúcar, junto con unas gotas de esencia de vainilla o ralladura de cítricos.

6. Incorporar las frutas. Distribuir la crema sobre la base fría y completar con frutillas cortadas, arándanos y frambuesas. Las frutas pueden combinarse según la disponibilidad de cada estación.

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La pizza dulce de polenta admite diferentes terminaciones. Un hilo de miel puede aportar dulzor, mientras que el chocolate derretido ofrece una alternativa para quienes prefieren sabores más intensos. La ralladura de limón o naranja, por su parte, ayuda a equilibrar la cremosidad de la ricota con un aroma fresco.

También es posible reemplazar los frutos rojos por duraznos, peras o rodajas de banana. Para conseguir una base más dorada, se puede pincelar ligeramente la superficie con manteca antes de llevarla al horno.

Al no utilizar harina de trigo, esta preparación puede adaptarse a una alimentación sin gluten, siempre que la polenta y el resto de los ingredientes sean aptos y se evite la contaminación cruzada durante la elaboración.

El resultado es un postre diferente, fácil de personalizar y con una combinación de sabores que reúne la textura de la polenta horneada, la cremosidad de la ricota y la frescura de las frutas.