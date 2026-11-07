Cómo preparar albóndigas de lentejas y zanahoria sin carne: una receta económica y fácil
La preparación rinde entre 8 y 10 unidades, no necesita huevo y puede cocinarse al horno o en sartén. Se elabora con ingredientes accesibles y permite obtener una opción nutritiva para distintas comidas.
Las albóndigas de lentejas y zanahoria son una alternativa económica, nutritiva y fácil de preparar para quienes buscan reemplazar la carne en sus comidas. Con una taza de lentejas cocidas, una zanahoria y algunos ingredientes básicos, es posible elaborar entre 8 y 10 unidades sin utilizar carne ni huevo. La receta demanda aproximadamente 30 minutos de preparación y cocción y puede realizarse al horno o en sartén.
Esta propuesta de cocina vegetal permite acompañar pastas, arroz o puré con una preparación de buena consistencia y sabor. El secreto está en combinar las lentejas con las hortalizas y utilizar pan rallado o avena procesada para unir los ingredientes y conseguir una masa fácil de moldear.
Para preparar entre 8 y 10 albóndigas se necesita una taza de lentejas cocidas y bien escurridas, una zanahoria mediana rallada, entre 3 y 4 cucharadas de pan rallado o avena procesada, un diente de ajo picado, una cucharada de aceite, sal, pimienta y perejil a gusto.
Paso a paso: cómo preparar las albóndigas
1. Preparar la base: colocar las lentejas cocidas en un recipiente y pisarlas con un tenedor hasta obtener una pasta densa. Es recomendable conservar algunos granos enteros para aportar textura.
2. Saltear las verduras: dorar la zanahoria rallada junto con el ajo picado y una cucharada de aceite durante 4 a 5 minutos.
3. Integrar los ingredientes: incorporar la zanahoria salteada a la pasta de lentejas. Agregar el pan rallado o la avena procesada, la sal, la pimienta y el perejil. Mezclar hasta conseguir una preparación homogénea.
4. Dar forma y cocinar: llevar la mezcla a la heladera durante 15 minutos para que gane consistencia. Luego, formar las albóndigas y colocarlas en una bandeja previamente aceitada. Cocinar en horno precalentado a 200 °C durante 20 a 25 minutos, girándolas a mitad de cocción para que se doren de manera uniforme.
También pueden cocinarse en una sartén con un poco de aceite, girándolas cuidadosamente hasta que queden doradas por todos sus lados.
El resultado es una preparación versátil, sin carne ni huevo, que permite incorporar legumbres a la alimentación cotidiana y resolver una comida con ingredientes sencillos y económicos.