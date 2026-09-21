El Coca-Brew comenzó a ganar protagonismo en redes sociales y cafeterías por una combinación que puede resultar extraña a primera vista: café con Coca-Cola. También existen preparaciones similares conocidas como Espresso Coke o Espresso Cola.

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Aunque su popularidad actual está impulsada por videos y publicaciones en redes, la combinación de café y bebidas carbonatadas no es completamente nueva. Coca-Cola incluso experimentó comercialmente con este concepto: en 2006 presentó Coca-Cola BlāK, una bebida que incorporaba sabor a café.

Años más tarde, la compañía volvió a explorar la mezcla en diferentes mercados. En 2017 apareció Coca-Cola Coffee Plus en Japón, mientras que posteriormente se desarrollaron otras variantes. En Argentina, Coca-Cola con Café fue lanzada en 2021, mucho antes de que la preparación volviera a circular con fuerza en las redes.

La receta del Coca-Brew es sencilla. Para preparar un vaso se necesitan 150 ml de Coca-Cola bien fría, entre 60 y 100 ml de cold brew (café extraído en frío) o un shot de espresso y abundante hielo.

Primero se llena un vaso alto con hielo y se incorpora la Coca-Cola. Después se añade lentamente el café para evitar que se genere demasiada espuma. Las cantidades pueden modificarse según la intensidad deseada.

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También existe una alternativa más cremosa, que consiste en terminar la preparación con espuma de vainilla, espuma de leche o una pequeña cantidad de crema. Utilizar espresso permite obtener un sabor más intenso, mientras que el cold brew suele brindar un resultado más suave.

La particularidad está en el contraste: las notas tostadas y amargas del café se mezclan con el dulzor, la acidez y las burbujas de la gaseosa, mientras que el hielo mantiene la preparación fría y refrescante.

Otro dato para tener en cuenta es la cafeína. Tanto el café como la Coca-Cola la contienen, por lo que la cantidad final dependerá del tipo de café elegido y de las proporciones utilizadas.

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Así, detrás de una bebida que actualmente parece una novedad de las redes sociales existe una combinación que las marcas y cafeterías vienen explorando desde hace años y que ahora encontró una nueva oportunidad para convertirse en tendencia.