Una opción gastronómica práctica para resolver la cena en 10 minutos es la preparación de una tortilla saludable a base de una lata de atún, dos huevos y queso, elaborada en una sartén, ideal para quienes buscan una comida rápida, nutritiva y económica.

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La propuesta se destaca por su alto aporte proteico, su versatilidad y la facilidad de elaboración, ya que requiere pocos ingredientes y utensilios, lo que la convierte en una alternativa conveniente para jornadas con poco tiempo disponible.

Para su preparación, se debe escurrir completamente una lata de atún al natural (100 a 120 gramos) para evitar exceso de líquido. Luego, se baten dos huevos con sal y pimienta a gusto, se incorpora el atún desmenuzado -con la opción de sumar espinaca, tomate o cebolla- y se vierte la mezcla en una sartén antiadherente precalentada con unas gotas de aceite de oliva.

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Cuando el huevo comienza a coagular a fuego medio, se agregan 30 gramos de queso para fundir por encima. Finalmente, se dobla la tortilla a la mitad o se da vuelta para completar la cocción hasta que el relleno se derrita, pudiendo acompañarse con una ensalada fresca.

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