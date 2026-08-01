La elaboración del pan de cristal se basa en un método sin amasado que prioriza la fermentación controlada mediante pliegues sucesivos, técnica que permite desarrollar gluten y conservar una textura húmeda y aireada, característica de esta preparación originaria de la gastronomía catalana.

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El procedimiento comienza con la disolución de la levadura en agua a temperatura ambiente, a la que luego se incorporan harina y sal hasta integrar completamente la mezcla. Tras un reposo inicial de 30 minutos, se realizan cuatro tandas de pliegues -estirando la masa desde los extremos hacia el centro dentro del mismo recipiente- con intervalos de media hora entre cada una, favoreciendo la formación de la estructura interna sin recurrir al amasado tradicional.

Luego de la última ronda, la masa se deja descansar durante una hora hasta duplicar su volumen y generar burbujas visibles en la superficie. Para la cocción, se divide en dos porciones que se colocan en una sartén antiadherente previamente pincelada con aceite, a fuego muy bajo y con tapa, durante 10 a 12 minutos por lado, hasta lograr un dorado uniforme.

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Este método de cocción lenta resulta clave para asegurar que el interior mantenga su estructura alveolada sin quedar crudo, consolidando así la textura distintiva del pan de cristal.

Una vez listo, este pan se utiliza tradicionalmente como base del clásico pa amb tomàquet, preparación en la que las rebanadas tostadas se frotan con tomate maduro -o rallado- para impregnar la miga, completándose con sal y aceite de oliva.

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