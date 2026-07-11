La gastronomía tradicional de los Alpes suizos ofrece platos reconfortantes para el invierno, entre los que sobresale la “Cholera de Suiza”, una tarta salada de origen pastoril que combina papa, queso, cebolla y manzana en una preparación cremosa envuelta en masa crocante.

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Aunque la mezcla de frutas con hortalizas y lácteos puede resultar inusual, especialistas culinarios señalan que la acidez y dulzor de la manzana equilibran la intensidad del queso y la cebolla, generando un perfil de sabor complejo y armónico.

La técnica tradicional establece que cada ingrediente debe precocinarse por separado, evitando excesos de humedad y garantizando tanto la textura adecuada de las papas como la correcta caramelización de los vegetales.

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La receta doméstica incluye masa de hojaldre, papas, manzanas, cebollas, puerro, manteca, condimentos y aproximadamente 250 gramos de quesos de buena fundición, como Raclette o Gruyère. En versiones contemporáneas, pueden incorporarse pera, panceta ahumada o quesos azules para intensificar el sabor.

El procedimiento comienza con el hervido de las papas, luego cortadas en rodajas. Las cebollas y el puerro se saltean en manteca, mientras que las manzanas se cocinan brevemente. Una vez integrados los ingredientes con el queso y los condimentos, se arma la tarta, se sella, se realiza una abertura central para liberar vapor y se hornea a 180° durante 40 minutos hasta lograr un dorado uniforme.

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La “Cholera” se mantiene como una de las expresiones más singulares de la cocina alpina, un plato rústico e identitario que combina tradición, técnica y una propuesta de sabores tan inusual como memorable.

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