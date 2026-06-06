Al momento de cocinar o acompañar alimentos, la manteca y la margarina suelen utilizarse como alternativas similares. Sin embargo, difieren en su origen, proceso de elaboración y propiedades, lo que impacta directamente en su uso y en los resultados culinarios.

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La manteca se obtiene a partir de la crema de leche y es ampliamente valorada por su sabor intenso y su aporte en textura. En repostería es una opción preferida, ya que brinda mayor cremosidad, aroma y estructura a preparaciones como tortas, masas y galletitas. No obstante, contiene una alta proporción de grasas saturadas, suele ser más costosa y presenta una consistencia más firme cuando está refrigerada.

Por su parte, la margarina se elabora principalmente con aceites vegetales mediante procesos industriales. Se destaca por su facilidad para untar incluso en frío, su mayor vida útil y su precio más accesible. En algunos casos, puede tener menor contenido de grasas saturadas, aunque su composición varía según la marca y el proceso de fabricación. Su sabor, en general, es más suave y menos valorado en preparaciones tradicionales de panadería.

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En términos de uso, la manteca suele ser la opción elegida en recetas donde el sabor es protagonista, mientras que la margarina resulta práctica para untar o para preparaciones cotidianas. En algunos casos pueden reemplazarse entre sí, aunque esto puede modificar la textura y el gusto final.

Más allá de determinar una opción como superior, la elección entre manteca y margarina depende del uso específico, las preferencias personales y las características de cada producto, por lo que se recomienda revisar la información nutricional antes de consumir.

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Con información de TN