El universo de los panificados caseros incorporó una nueva opción para acompañar la hora del mate: los “pochoclos de queso”, un snack salado que combina practicidad y sabor, elaborado con sólo tres ingredientes y listo en aproximadamente 20 minutos.

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La propuesta, difundida por creadores gastronómicos en redes sociales, se destaca por su simpleza y rapidez, ya que no requiere amasado prolongado y permite obtener alrededor de 70 unidades en una sola preparación.

La receta mantiene una proporción exacta de ingredientes: 200 gramos de harina 0000, 200 gramos de crema de leche, 200 gramos de queso en hebras y una pizca de sal fina. Para comenzar, se colocan todos los elementos en un recipiente profundo y se integran primero con cuchara y luego con las manos hasta formar una masa compacta.

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A diferencia de otras elaboraciones, el proceso de mezclado se detiene apenas se logra la unión de los ingredientes, evitando el desarrollo excesivo de gluten. Este paso es clave para conseguir una textura final crocante y ligeramente quebradiza.

Una vez lista la masa, se divide en pequeñas porciones que se estiran hasta formar cilindros de aproximadamente un centímetro de diámetro. Luego, se cortan en pequeños cubos, similares a ñoquis, y se disponen en una placa previamente enmantecada o aceitada.

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La cocción se realiza en horno precalentado a 180°C durante 20 minutos, hasta que las piezas adquieran un dorado uniforme. El resultado es un snack ideal para consumir tibio o conservar para reuniones, con un perfil de sabor que remite al chipá y a los clásicos bizcochos criollos.

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