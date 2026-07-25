El vino argentino volvió a ganar protagonismo en la escena internacional. El Zuccardi Finca Piedra Infinita Gravascal 2023 obtuvo 100 puntos del reconocido crítico estadounidense James Suckling, una de las máximas distinciones que puede recibir una etiqueta dentro del mundo del vino.

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La calificación representa un nuevo reconocimiento para la bodega mendocina y confirma la notable regularidad de este Malbec de alta gama. Con esta nueva cosecha, la etiqueta acumula seis vendimias calificadas con 100 puntos, un registro excepcional que la ubica entre los vinos más destacados a nivel internacional.

El vino nace en una pequeña parcela de Paraje Altamira, en el Valle de Uco, Mendoza, una región reconocida por sus condiciones naturales y suelos ricos en gravas recubiertas de carbonato de calcio, características que aportan una identidad única a sus vinos y que fueron especialmente valoradas por la crítica especializada.

Gracias a este nuevo puntaje, Finca Piedra Infinita Gravascal continúa ocupando el primer lugar entre los Malbec mejor calificados del mundo en el ranking de Wine-Searcher, que reúne las evaluaciones de los principales críticos internacionales.

En su reseña, James Suckling destacó la profundidad, el equilibrio y la extraordinaria expresión del terroir que ofrece esta cosecha, cualidades que consolidan al vino como una referencia dentro de la variedad Malbec.

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El reconocimiento también representa una nueva muestra del gran momento que atraviesa la vitivinicultura argentina. En los últimos años, los vinos nacionales han cosechado importantes premios y altas puntuaciones en los concursos y publicaciones más prestigiosos del mundo, fortaleciendo la imagen del país como uno de los principales productores de vinos de excelencia.

Con este nuevo logro, el Malbec vuelve a confirmar su condición de emblema del vino argentino y de uno de los varietales más valorados por especialistas y consumidores en los mercados internacionales.

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