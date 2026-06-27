El bizcochuelo de limón es una opción práctica y sabrosa para la merienda, y esta versión sin harina ni azúcar permite disfrutarlo de manera más liviana, con una preparación simple y rápida que requiere solo cuatro ingredientes básicos.

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La receta reemplaza los componentes tradicionales por alternativas más saludables, manteniendo una textura esponjosa y un sabor fresco, ideal para acompañar infusiones como mate o café.

Se necesitan 3 huevos, 1 limón (jugo y ralladura), 200 gramos de yogur natural o griego y 3 a 4 cucharadas de harina de avena. De manera opcional, se puede agregar un endulzante natural como stevia, miel o dátiles procesados.

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Primero, batir los huevos hasta que estén espumosos para lograr una buena aireación. Luego incorporar el yogur y mezclar bien. Añadir el jugo y la ralladura de limón, integrar suavemente y sumar la harina de avena hasta obtener una preparación homogénea.

Una vez lista la mezcla, volcarla en un molde previamente engrasado o con papel manteca y llevar a horno precalentado a 180° durante 25 a 35 minutos, hasta que el bizcochuelo esté firme y dorado.

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Batir correctamente los huevos es fundamental para la esponjosidad. También se recomienda no abrir el horno antes de los 20 minutos de cocción y utilizar harina de avena fina para mejorar la textura. Si la mezcla queda demasiado líquida, se puede ajustar con una cucharada adicional de avena.

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