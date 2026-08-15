La passata di pomodoro es una de las preparaciones más emblemáticas de la gastronomía italiana y se caracteriza por ser un puré fino, liso y completamente homogéneo elaborado a partir de tomates maduros. Para obtener un buen resultado se recomiendan variedades como el tomate perita o el redondo.

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A diferencia del tomate triturado y de las salsas comerciales, la receta tradicional busca obtener una base neutra, que puede llevar de manera opcional sal o algunas hojas de albahaca fresca. El procedimiento permite conservar el sabor y las características del tomate sin incorporar otros ingredientes propios de una salsa terminada.

Para prepararla se necesitan dos kilos de tomates maduros. Primero se lavan, se trocean y se colocan en una olla para cocinarlos durante 15 a 20 minutos, hasta que comiencen a ablandarse y liberar sus jugos.

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Una vez finalizada la cocción, los tomates se pasan por un pasapurés o un colador fino para eliminar la piel y las semillas y obtener una preparación de textura uniforme. El resultado es una passata suave y homogénea, lista para utilizar.

La preparación puede utilizarse inmediatamente como base para pizzas, salsas para pastas, ñoquis, lasañas y estofados. También puede emplearse como reemplazo directo del tomate fresco en distintas recetas.

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Para conservarla, la passata puede mantenerse hasta tres días en la heladera. Otra alternativa es congelarla en porciones, lo que permite disponer de tomate procesado durante más tiempo y utilizar únicamente la cantidad necesaria en cada preparación.

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