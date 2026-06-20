El vino Rutini Single Vineyard Gualtallary Malbec 2023 fue distinguido con el premio Best in Show en los Decanter World Wine Awards 2026 (DWWA), uno de los certámenes más importantes del sector vitivinícola a nivel internacional. Con una calificación de 97 puntos, la etiqueta se convirtió en el único vino argentino incluido en el ranking de los 50 mejores del mundo.

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La competencia reunió este año a cerca de 17.000 vinos provenientes de 58 países, que fueron evaluados por un panel integrado por 245 expertos internacionales. Entre todas las muestras presentadas, apenas 50 lograron acceder a la categoría Best in Show, la máxima distinción otorgada por el concurso.

El reconocimiento marca un nuevo logro para Rutini Wines, que vuelve a destacarse en una de las evaluaciones más exigentes del mercado global. La obtención de este galardón confirma el posicionamiento alcanzado por los vinos argentinos en los principales escenarios internacionales y ratifica el prestigio de la región mendocina de donde proviene la etiqueta premiada.

Según destacaron los jueces, el vino sobresalió por su equilibrio, frescura y profundidad aromática. En la degustación se valoraron especialmente sus notas de frutos negros, matices florales, toques de cacao, su marcada mineralidad y una estructura elegante sostenida por taninos firmes y una acidez bien integrada.

El malbec premiado nace en Gualtallary, una de las zonas más reconocidas del Valle de Uco, en Mendoza. Sus viñedos de altura, los suelos calcáreos y las condiciones climáticas particulares han convertido a esta región en una referencia mundial para la producción de vinos de alta gama y de fuerte identidad territorial.

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Desde la bodega señalaron que la distinción refleja años de trabajo en el viñedo y en la elaboración, además de poner en valor el potencial del malbec argentino en los mercados internacionales. El reconocimiento también consolida a Gualtallary como uno de los terroirs más prestigiosos para esta variedad.

La destacada actuación de Rutini Wines en los Decanter World Wine Awards 2026 no se limitó al vino galardonado. Otras etiquetas de la casa obtuvieron altas puntuaciones: Apartado Gran Malbec 2023 y Rutini Single Vineyard Gualtallary Cabernet Franc 2023 recibieron 96 puntos, mientras que Apartado Gran Merlot 2023 alcanzó los 95 puntos, reafirmando la presencia de la bodega entre las más reconocidas del país.

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