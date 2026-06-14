Un grupo de científicos presentó una innovadora forma de preparar café espresso que prescinde del uso de agua caliente, uno de los elementos fundamentales en los métodos tradicionales de elaboración. El sistema, denominado "espresso ultrasónico", utiliza ondas de ultrasonido para extraer los compuestos del café molido y obtener una bebida con características similares a las de un espresso convencional.

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La investigación surge en un contexto de creciente preocupación por el impacto ambiental y económico de la producción cafetera. Factores como el cambio climático, el aumento de la demanda global y el encarecimiento de los granos impulsan la búsqueda de nuevas tecnologías que permitan optimizar el aprovechamiento de la materia prima.

El método emplea ondas sonoras de alta frecuencia que generan un fenómeno conocido como cavitación. Este proceso produce la formación y el colapso de millones de microburbujas en el líquido, liberando energía suficiente para acelerar la extracción de aceites, aromas y compuestos solubles presentes en el café molido.

Según los investigadores, esta técnica permite obtener una extracción eficiente utilizando temperaturas considerablemente más bajas que las requeridas por una máquina de espresso tradicional. De esta manera, se reduce el consumo energético asociado al calentamiento del agua y se abre la posibilidad de desarrollar sistemas más sustentables.

Los ensayos realizados mostraron que el ultrasonido puede incrementar significativamente la velocidad de extracción y mejorar el aprovechamiento del café utilizado. Esto podría traducirse en una menor cantidad de producto necesario para obtener una bebida con características similares a las logradas mediante métodos convencionales.

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Los especialistas remarcaron que la tecnología todavía se encuentra en una fase experimental y que serán necesarios nuevos estudios para evaluar su aplicación a gran escala, así como la aceptación de los consumidores respecto del sabor, aroma y textura de las bebidas obtenidas.

Más allá de su posible llegada al mercado, el desarrollo representa un avance en la investigación sobre procesos de extracción alimentaria y demuestra cómo herramientas utilizadas habitualmente en laboratorios e industrias pueden abrir nuevas posibilidades para la preparación de productos de consumo cotidiano.

Aunque aún falta camino por recorrer antes de que una cafetera ultrasónica llegue a hogares y cafeterías, los resultados obtenidos hasta el momento muestran una alternativa prometedora para una industria que busca adaptarse a los desafíos ambientales y productivos del futuro.

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