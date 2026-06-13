Agregar unas gotas de limón durante la cocción del arroz es un truco cada vez más recomendado por cocineros, ya que mejora la textura, el color y el sabor del plato sin modificar su preparación habitual.

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El principal beneficio de esta técnica es que el ácido del limón ayuda a que los granos mantengan su estructura, evitando que se peguen entre sí. De esta manera, el arroz queda más suelto y con una presentación más prolija.

Además, el uso de limón contribuye a conservar un color blanco y uniforme, lo que resulta especialmente útil cuando se busca una buena apariencia en la mesa, ya sea como guarnición o en ensaladas frías.

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Otro aporte es el leve toque aromático que brinda el cítrico. Se trata de un sabor fresco y suave que no invade el plato, pero sí lo diferencia sutilmente.

Para aplicar este truco, se recomienda lavar el arroz como de costumbre, colocarlo en la olla con agua, agregar unas gotas de jugo de limón durante la cocción y continuar con el proceso habitual hasta que esté listo. La clave es no excederse: una pequeña cantidad es suficiente para lograr el efecto deseado.

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Con información de TN

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