La fideuá de pollo y verduras es una alternativa práctica y completa para el almuerzo, que permite combinar proteínas, carbohidratos y vegetales en un solo plato. Su preparación demanda aproximadamente una hora total, con unos 20 minutos de trabajo activo, y se basa en una cocción por etapas que potencia el sabor final.

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El plato se realiza con fideos gruesos, pollo deshuesado de pata y muslo, chauchas, ajo, cebolla, morrón rojo y verde, tomate maduro, romero y tomillo frescos, azafrán, laurel, pimentón dulce, caldo de pollo, aceite de oliva, sal y pimienta negra.

Para la elaboración, primero se corta finamente el ajo, la cebolla, los morrones y el tomate. En una sartén amplia o paellera con aceite de oliva, se dora el pollo junto con las chauchas a fuego fuerte durante dos minutos y luego se retiran. En la misma base se inicia el sofrito incorporando el ajo, seguido por la cebolla y los morrones, con una cocción aproximada de 15 minutos.

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Luego se agrega el tomate, el pimentón y el laurel, y se continúa la cocción durante 10 minutos más. En ese punto se incorporan los fideos directamente sobre el sofrito y se cocinan durante tres minutos, para que absorban los sabores antes del agregado del caldo.

Uno de los trucos clave es este paso previo de los fideos en el sofrito, que intensifica el sabor. El segundo consiste en el dorado inicial del pollo y las chauchas a fuego fuerte, lo que aporta textura y profundidad al resultado final.

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Posteriormente se reincorpora el pollo junto con las chauchas, se suman las hierbas y el azafrán, y se mezcla durante un minuto. Luego se añade el caldo de pollo y se cocina a fuego alto durante unos siete minutos, hasta que el líquido se reduzca casi por completo. Finalmente, se deja reposar unos minutos antes de servir.

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La preparación no requiere acompañamientos complejos, ya que integra todos los grupos alimentarios en un solo plato. Una ensalada simple puede complementar la propuesta, aunque la clave está en respetar el orden de cocción para lograr un resultado equilibrado y sabroso.

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