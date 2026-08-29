El flan 3-2-1 es una de las recetas caseras más populares por su simplicidad, economía y rapidez, ya que se elabora con 3 huevos, 2 tazas de leche y 1 taza de galletitas dulces, logrando un postre cremoso ideal para la sobremesa.

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Su preparación se basa en una fórmula fácil de recordar y adaptable a distintos gustos, ya que permite utilizar galletitas de vainilla, chocolate, coco o limón. Además, puede servirse solo o acompañado con caramelo, crema o dulce de leche, según preferencia.

Para su elaboración, primero se prepara un caramelo con azúcar y agua, que se cocina a fuego bajo hasta obtener un tono dorado y se vuelca en el molde cubriendo la base. Luego, las galletitas se trituran hasta formar un polvo fino y se integran con los huevos y la leche hasta lograr una mezcla homogénea.

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La preparación se vierte sobre el caramelo y se cocina a baño María en horno precalentado a 180° durante aproximadamente 45 minutos, o hasta que al introducir un cuchillo salga limpio. Una vez listo, se deja enfriar antes de desmoldar y puede refrigerarse para servir frío.

Para lograr una mejor textura, se recomienda utilizar leche tibia, batir previamente los huevos, mantener la cocción a baño María y respetar el enfriado completo antes de desmoldar.

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El flan 3-2-1 también admite variantes que permiten personalizar su sabor sin modificar la proporción base, como el agregado de ralladura de naranja, esencia de vainilla o una cucharada de dulce de leche en la mezcla.

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