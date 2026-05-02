Tortilla jugosa: por qué puede ser peligrosa si no se cocina bien
Expertos advierten que el huevo poco cocido puede favorecer bacterias. Recomiendan asegurar la cocción o consumirla de inmediato para reducir riesgos.
Expertos advierten que el huevo poco cocido puede favorecer bacterias. Recomiendan asegurar la cocción o consumirla de inmediato para reducir riesgos.
Los wafles o pancakes se pueden preparar de diferentes maneras y aportan creatividad a las comidas.
Daniela Natale es licenciada en nutrición (MN 7424) y tiene una diplomatura en obesidad. En su consultorio se dedica a tratar personas con sobrepeso. Siempre lo hace de la mejor manera posible motivando al paciente a tener una mejor calidad de vida.