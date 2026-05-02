La preparación de la tortilla de papa en su versión “babé” -con el interior jugoso- puede implicar riesgos para la salud si no se alcanzan temperaturas adecuadas de cocción, según advierten especialistas en seguridad alimentaria.

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El principal problema radica en el huevo poco cocido, que puede convertirse en un entorno favorable para la proliferación de bacterias. Aunque este punto de cocción es preferido por muchas personas, los expertos recomiendan extremar los cuidados durante su preparación.

El tecnólogo de alimentos Mario Sánchez explicó que “el riesgo de la tortilla poco hecha en casa es real, porque el calor no llega a todas las zonas por igual. Lo que para unos es ‘jugosidad’, para las bacterias es el ambiente perfecto para proliferar”.

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Entre los principales riesgos se encuentran la posible presencia de microorganismos si el huevo no alcanza la temperatura necesaria, el desarrollo de salmonelosis asociada al consumo de huevo crudo o insuficientemente cocido, la cocción desigual -con un exterior listo pero un interior crudo- y el aumento del peligro si el alimento se conserva a temperatura ambiente.

Para reducir estos riesgos, los especialistas recomiendan utilizar huevos frescos, manipularlos correctamente y asegurar una cocción suficiente. En caso de optar por una tortilla “babé”, la sugerencia es consumirla inmediatamente.

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En esa línea, la tecnóloga de alimentos Beatriz Robles remarcó: “Si la queremos dejar medio cruda, debemos consumirla al momento”.

Fuente: con información de TN