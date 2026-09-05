Brownie saludable en casa: cómo preparar la versión con zucchini en solo 30 minutos
Una receta de repostería saludable propone reemplazar la manteca por zucchini rallado, logrando un brownie húmedo y nutritivo, con ingredientes simples y alto contenido de fibra.
Una alternativa de repostería saludable permite preparar un brownie de chocolate en 30 minutos utilizando zucchini como sustituto de la manteca. El vegetal, de sabor neutro y alto contenido de agua, aporta humedad y textura sin alterar el sabor del cacao, además de sumar fibra y nutrientes a la preparación.
La receta requiere ingredientes básicos y de fácil acceso, lo que la convierte en una opción práctica para quienes buscan reducir el consumo de grasas sin resignar sabor.
Ingredientes
- 1 zucchini mediano (aprox. 200 g)
- 1 taza de harina integral
- 1/2 taza de cacao en polvo
- 1/2 taza de azúcar mascabo
- 1/4 taza de aceite de coco derretido
- 1/4 taza de yogur natural sin azúcar
- 1 huevo
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1/2 cucharadita de polvo de hornear
- 1/4 cucharadita de sal
- 1/2 taza de chispas de chocolate amargo (opcional)
Preparación
Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde cuadrado de 20 x 20 cm.
Rallar el zucchini y escurrirlo bien para eliminar el exceso de líquido.
En un bowl, mezclar los ingredientes secos: harina, cacao, azúcar, polvo de hornear y sal. En otro recipiente, batir el huevo junto con el aceite de coco, el yogur, la vainilla y el zucchini.
Integrar ambas preparaciones hasta lograr una masa homogénea. Incorporar las chispas de chocolate si se desea y verter en el molde.
Hornear entre 25 y 30 minutos. Retirar cuando, al insertar un palillo, salga con migas húmedas. Dejar enfriar completamente antes de cortar.