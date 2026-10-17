La cocinera española Paula Casado compartió una receta tradicional de albóndigas caseras, con carne vacuna y de cerdo, queso parmesano y una salsa a base de vino tinto y caldo. La preparación rinde cuatro porciones y requiere aproximadamente una hora y 45 minutos, con una combinación de ingredientes pensada para conseguir una textura tierna y jugosa.

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Uno de los secretos de la receta es incorporar miga de pan hidratada en leche a la mezcla de carnes. Este ingrediente ayuda a conservar la humedad durante la cocción, mientras que el dorado previo y la cocción lenta en la salsa aportan sabor.

Para preparar las albóndigas se necesitan 350 gramos de carne vacuna picada, 100 gramos de carne de cerdo, 30 gramos de queso parmesano rallado y miga de pan remojada en leche.

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La preparación se completa con el dorado de las piezas en aceite de oliva antes de incorporarlas a la salsa.

La salsa se elabora con cebolla, ajo, concentrado de tomate, vino tinto, vino de Jerez y caldo de carne. La combinación permite obtener una base sabrosa para cocinar las albóndigas a fuego lento.

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Para darle mayor cuerpo, la receta incorpora una pasta preparada con avellanas tostadas, ajo y pan rallado. Este recurso contribuye a espesar la salsa y lograr una consistencia más untuosa.

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El procedimiento comienza con la preparación de la mezcla de carnes, el queso parmesano y la miga de pan hidratada en leche. Una vez integrados los ingredientes, se forman las albóndigas y se doran en aceite de oliva.

Luego se prepara la salsa con la cebolla, el ajo, el concentrado de tomate, los vinos y el caldo de carne. Cuando la base está lista, se incorporan las albóndigas para que terminen de cocinarse lentamente y absorban los sabores.

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Por último, se añade la pasta de avellanas tostadas, ajo y pan rallado para espesar la preparación. El resultado es un plato tradicional con albóndigas jugosas y una salsa intensa, ideal para servir como comida principal.