La marca marplatense Alquimia Licores Artesanales obtuvo dos medallas de Oro y una de Bronce en la Expo Internacional de Bebidas 2026, realizada en el Espacio Arizu de Godoy Cruz, Mendoza. El reconocimiento llegó tras la evaluación de tres de sus variedades en una competencia que reunió más de 700 muestras de Argentina y otros países.

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Los productos distinguidos con la medalla de Oro fueron el Licor Clásico de Limón y el Licor de limón, naranja, pomelo con Hibiscus. En tanto, el Licor de Limón, Menta y Jengibre recibió la medalla de Bronce.

El certamen convocó bebidas espirituosas provenientes de distintos puntos de Argentina y de países como Japón, Rusia, Costa Rica, Brasil, Perú, México, Chile, Uruguay y Paraguay.

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Las muestras fueron evaluadas mediante catas a ciegas por un jurado internacional integrado por enólogos, ingenieros agrónomos, sommeliers y maestros destiladores. Las evaluaciones se realizaron bajo protocolos de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV).

Alquimia Licores Artesanales nació como un emprendimiento de cinco amigos de Mar del Plata. Las distinciones obtenidas en Mendoza representan un reconocimiento para sus productos y suman visibilidad a la elaboración artesanal local dentro del circuito gastronómico nacional.

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