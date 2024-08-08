En una sesión caliente, aprobaron la ordenanza para instalar una destilería en el predio del Faro
Fue con el voto a favor de Vamos Juntos, Coalición Cívica, UCR y Crear más Libertad.
Fue con el voto a favor de Vamos Juntos, Coalición Cívica, UCR y Crear más Libertad.
Organismos de Derechos Humanos señalaron que existe "corrupción" por el modo que se aprobó el expediente.
El senador marplatense Pablo Obeid organizó una reunión en La Plata con representantes de la Cámara y la subsecretaría de fiscalización del ministerio de Ambiente.
El proyecto permite crear un Régimen el cual brindará un marco legal para la instalación de destilerías en el Partido de General Pueyrredon.
El Expediente fue aprobado por unanimidad en la comisión de Legislación del Honorable Concejo Deliberante.