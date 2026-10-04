La propuesta, que nació en 2017 de la mano del winemaker Alejandro Vigil, junto a María Sance y Fernando Gabrielli, se consolidó como una de las principales ferias itinerantes de vinos de Argentina.

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La edición marplatense será la séptima fecha de la temporada 2026, luego de las presentaciones realizadas durante el año en Mendoza, Salta, Rosario, Córdoba, Buenos Aires y Bariloche. Según informaron desde la organización, todas esas jornadas tuvieron localidades agotadas.

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Más de 30 bodegas y vinos de distintas regiones

La feria reunirá a 35 bodegas de diferentes puntos del país, con la participación de productores de provincias como Mendoza, Salta, Jujuy y Buenos Aires.

Además de las degustaciones de vinos, los asistentes podrán disfrutar de propuestas de Restinga Gin y Cerveza Ogham, junto con una oferta gastronómica preparada especialmente por los equipos de cocina del Haras Santa María del Mar y Casa Vigil Mendoza.

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La programación también incluirá música en vivo. La banda marplatense Rondamon será parte del evento, mientras que el reconocido Joe Fernández presentará un espectáculo que combinará astrología y vinos.

Beneficios para quienes asistan

Con el objetivo de promover un regreso seguro a casa, la organización anunció que habrá descuentos de hasta el 50% en viajes de Uber para los traslados desde y hacia el Haras Santa María del Mar.

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La iniciativa busca facilitar el acceso al evento y desalentar que quienes participen de las degustaciones conduzcan sus vehículos.

“Mar del Plata es una de las grandes capitales turísticas de Argentina y estamos muy contentos por poder traer nuestra feria nuevamente a esta ciudad”, señaló Fernando Gabrielli, cofundador de Chachingo Wine Fair.

El empresario destacó además la respuesta obtenida durante las ediciones anteriores y remarcó que uno de los principales objetivos de la feria es mostrar la diversidad del vino argentino.

Por su parte, Alejandro Vigil explicó que la propuesta busca fundamentalmente “promover el vino argentino en Argentina” y señaló que las distintas ediciones realizadas durante 2026 ya convocaron a más de 14.000 personas.

Las entradas para la edición de Mar del Plata se encuentran disponibles a través de Entrada Web.

La agenda 2026 de Chachingo Wine Fair continuará luego en Casa Vigil, Mendoza, donde la próxima fecha está prevista para los días 19 y 20 de noviembre.