En el desayuno, la merienda o una reunión con amigos, el chipá se convirtió en uno de los acompañamientos favoritos del mate. Su sabor a queso y la posibilidad de comerlo recién salido del horno lo vuelven una opción tentadora para preparar en casa.

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De fuerte presencia en Paraguay y el noreste argentino, esta especialidad se extendió por todo el país y también forma parte de las costumbres gastronómicas bonaerenses. El cocinero Juan Braceli comparte una receta sencilla, con pocos ingredientes.

Una preparación con raíces guaraníes

Los antecedentes del chipá se vinculan con los panes de mandioca que elaboraban los pueblos guaraníes antes de la llegada de los europeos. Aquellas preparaciones no llevaban queso ni leche.

Con la incorporación del ganado y de nuevos ingredientes, las recetas fueron transformándose hasta dar lugar a versiones como las actuales. Hoy, el chipá también se consume en Argentina, Brasil y Uruguay, con variantes en sus formas y elaboración.

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La comunidad paraguaya contribuyó a difundir esta tradición en la provincia de Buenos Aires, donde pasó a integrar desayunos, meriendas y rondas de mate.

Ingredientes para 20 a 25 unidades

200 gramos de queso semiduro , como Mar del Plata o gouda.

, como Mar del Plata o gouda. 100 gramos de queso duro , como reggianito.

, como reggianito. 250 gramos de fécula de mandioca .

. Una cucharadita de polvo de hornear.

Entre 5 y 10 cucharadas de leche.

2 huevos.

50 gramos de manteca.

Cómo prepararlo

1. Mezclar los ingredientes secos. Rallar ambos quesos y colocarlos en un recipiente grande junto con la fécula de mandioca y el polvo de hornear.

2. Formar la masa. Incorporar los huevos y la manteca derretida. Agregar la leche de a poco, según lo que necesite la preparación, hasta unir los ingredientes.

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3. Dar forma. Armar bolitas de aproximadamente cuatro centímetros de diámetro y distribuirlas en una asadera enmantecada.

4. Hornear. Cocinar en horno a 180 °C durante 10 a 15 minutos.

Una vez listos, se pueden llevar a la mesa tibios para acompañar una nueva ronda de mate.