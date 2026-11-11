Cada 11 de noviembre se celebra el Día Internacional del Churro, una fecha que pone en valor a uno de los clásicos de la gastronomía y las meriendas argentinas. En ese marco, la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE) presentó un relevamiento sobre la historia, las tendencias de consumo y las variedades más elegidas en el país, donde se consumen cerca de 30 millones de unidades al año.

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Aunque su receta original tiene origen español y no incluía relleno, en Argentina el churro adquirió una identidad propia. La versión tradicional se servía acompañada de chocolate espeso, pero en el mercado local se impusieron las variedades rellenas, especialmente las que contienen dulce de leche.

De acuerdo con el ranking elaborado por las fábricas especializadas, el dulce de leche lidera ampliamente las preferencias, al concentrar el 70% de las ventas. En segundo lugar se ubica el churro relleno de dulce de leche y bañado en chocolate, con el 20%, mientras que el clásico sin relleno representa el 10% del consumo.

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La oferta también se amplió con propuestas innovadoras que buscan conquistar nuevos paladares. Entre las variedades saladas se encuentran las rellenas de cheddar, roquefort, jamón y queso, hummus y aceitunas. A su vez, las opciones gourmet incorporan sabores como Bon o Bon, Oreo, Nutella, Kinder y pistacho, este último combinado con baño de chocolate.

El relevamiento de APYCE también destacó la capacidad de producción de la industria nacional. Argentina cuenta con una de las dos plantas de elaboración más grandes de Latinoamérica: Sol de Galicia, que tiene capacidad para producir hasta 15.500 churros por hora.

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Además, algunas marcas emblemáticas de la Costa Atlántica, como El Topo, incorporaron alternativas aptas para personas celíacas, con productos libres de gluten (gluten free).

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En relación con la celebración, Lorena Fernández, presidenta de APYCE, destacó la importancia cultural y gastronómica de este producto y su vínculo con las costumbres argentinas: “El churro es mucho más que un producto de nuestra gastronomía: es parte de nuestros recuerdos, de nuestras costumbres y de esos pequeños placeres que compartimos desde chicos”.

“De origen español, en Argentina supo construir una identidad propia, convirtiéndose en un clásico de las meriendas, las tardes de invierno y las vacaciones de verano. Que el 11 de noviembre tenga su propio día es una oportunidad para celebrar esta tradición, reconocer a quienes mantienen vivo el oficio y poner en valor un producto que sigue conquistando a distintas generaciones”, agregó.