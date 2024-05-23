demanda alimentos

Comedores y merenderos en crisis: "Hace seis meses nos recortaron los alimentos"
Principales referentes manifestaron que en la actualidad se triplicó la demanda de comensales y sostienen que mantienen el servicio con colectas.
Principales referentes manifestaron que en la actualidad se triplicó la demanda de comensales y sostienen que mantienen el servicio con colectas.
Según el ISEPCi, una familia tipo necesitó $455.895 para cubrir la CBA, y advirtió que la suba golpea más fuerte en frutas, verduras, lácteos y carnes.
Vecinos de distintos barrios y comedores se manifestaron en las puertas del COM ante la falta de contención estatal.
De acuerdo a un informe de Coninagro, la capacidad de compra de los sueldos mostró una cierta mejora en marzo de este año en algunos bienes esenciales.
Representantes de distintas organizaciones sociales se reunieron para debatir las posibles soluciones ante el aumento de familias que piden un plato de comida.
Fue el pedido de uno de los referentes de la Agrupación Mariano Ferreyra, Pablo Barragán, hacia los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social.
Lo dio a conocer el Observatorio de Conflictividad Social (OCS), de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP). Ello representa una suba del 31% con respecto al mismo período durante 2024.
Así lo afirmó Vilma Baragiola, secretaria de Desarrollo Social con respecto a la movilización de organizaciones sociales de las últimas semanas.
Una familia tipo necesitó 322 mil pesos para adquirirla en junio, lo que significó un 4% más que en mayo.
Lo recaudado fue entregado a las autoridades del Banco de Alimentos. Entre otras instituciones, será beneficiado el Jardín Municipal Nº13 del barrio Las Heras.
Desde las entidades denuncian que el gobierno creó "1 millón de nuevos pobres"
El evento se realizará del 17 al 19 de junio en el Hotel Provincial. Reunirá a especialistas para debatir sobre producción de alimentos, sostenibilidad y uso de recursos.