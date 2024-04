Luego de que organizaciones sociales reclamaran alimentos para comedores con una masiva movilización, el Municipio expresó cómo se encuentra la situación de asistencia actualmente y los límites que padecen por problemas económicos.

Los manifestantes aseguraron que en Mar del Plata hoy existen al menos 300 espacios comunitarios en donde la asistencia alimentaria no es suficiente.

“Hace más de tres meses que los compañeros de los comedores barriales no están recibiendo comida, hay muchas familias que dependían de estos espacios para poder alimentarse al menos una vez por día”, manifestó Julia Vásquez, referente de Cuba MTR.

Sobre esto, El Marplatense dialogó con Vilma Baragiola, secretaria de Desarrollo Social quien explicó: "Cada vez que hay una movilización, siempre Desarrollo Social se atiende la demanda, los reclamos. Ingresaron una nota para que el Intendente , el Secretario de Gobierno y Hacienda Mauro Martinelli y yo como Secretaria de Desarrollo Social, podamos atenderlos. En mi caso lo hice cuando en la primera instancia movilizaron. Tengo la copia de lo que presentaron. Ya se les aclaró que Montenegro no atiende este tipo de reclamos pero no solo éste, sino todos".



Y siguió: "Nosotros ya iniciamos con todo el circuito de compras en el tiempo que corresponde. Es todo un proceso de licitaciones para los insumos del año pero más allá de esta cuestión, también estamos viendo qué va a pasar desde Nación porque los iban a atender a los referentes de las organizaciones. Ellos mismos nos lo informaron. Y además estamos a la expectativa de qué van a disponer desde Provincia porque el Municipio de General Pueyrredon tiene serios problemas económicos y lo que se enfrenta con prioridad es la asistencia alimentaria de los propios hogares municipales, los trabajadores sociales del territorio y comedores".

"Hicimos un nuevo censo de comedores que atiende a familias de Mar del Plata y funciona en días de semana, con horarios y cierta cantidad de personas. Se trata de 60 lugares funcionando, sin contar los de las organizaciones. Por eso estamos viendo cómo se va a poder dar respuesta a la demanda. No es un año fácil pero es un tema que se trabaja con Provincia y Nación", siguió.

"El Municipio solo, no va a poder dar respuesta a la demanda que hoy existe. Hasta que estuvo el Centro de Referencia abierto, siempre se trabajó coordinando con Nación y Provincia. Desde que dejó de estarlo, directamente trabajamos con funcionarios de ambos puntos. Articulando posibles fechas de entrega, qué es lo que se puede brindar. En mi caso, en 24 años, con 4 años como Secretaria de Desarrollo Social, siempre fueron situaciones de crisis. Y por lo tanto uno aprende que si no hay gestión, no hay respuesta. Por eso tengo entablados pedidos en los dos lugares, por redes sociales, personalmente, con insumos alimentarios y todo aquello que necesitamos para poder asistir", concluyó Baragiola.