Las puertas del Municipio amanecieron con la presencia de una nueva manifestación. En esta ocasión, representantes de organizaciones sociales y piqueteras independientes marplatenses reclamaron por la asistencia de alimentos a comedores y afirmaron tener las rendiciones de cuentas y de espacios existentes para brindársela al Ministerio de Desarrollo Social.

En ese sentido, Alejandra Trejo, referente del comedor Los Niños del Progreso indicó: "Nosotros abarcamos al barrio San Martín, el Florencio Sánchez, el Progreso, Villa Lourdes. Empezamos con 50 comensales y hoy alcanzamos los 120. Por eso pedimos como todos, un gesto solidario y hacemos colectas, porque lamentablemente no están repartiendo mercadería. Estamos en una situación muy precaria tanto para los compañeros como para nosotros mismos porque hacemos todo a pulmón en los comedores y en los merenderos".

"Estamos con esto hace más de dos años y nos proveía Nación y Provincia pero hoy ya no contamos con la colaboración de ninguno de los dos. Estamos trabajando con colectas de la gente que nos ayuda y colabora en lo que es la elaboración de alimentos", continuó.

Por otro lado, Romina, referente del comedor Los Peques en el barrio San Jorge afirmó: "Por nuestra parte, también cubrimos el barrio la Herradura y funcionábamos los cinco días de la semana, siendo tres de comedor y dos de copa de leche; pero por la situación que estamos atravesando, tuvimos que reducir a la merienda, ya que no estamos recibiendo alimentos para abastecernos".

Y agregó que "en este último tiempo se sumó demasiada gente y es por la necesidad que se atraviesa. Nos estamos atrasando en todo, en vez de mejorar porque no están bajando alimentos. No podemos elegir a quién darle de comer y a quién no".

Liliana Gregorini, desde el Polo Obrero sumó: "Nuestro comedor se llama Los Peques. Hoy estamos acá 20 instituciones que ayudan a mil familias y denunciamos que no tenemos insumos, a veces nosotros mismos ponemos para comprar las garrafas y demás necesidades. Hace seis meses nos recortaron los alimentos y nos manejamos con nuestra colecta, nos auto financiamos. Hay veces que viene más gente de la que podemos recibir y es ahí cuando racionamos para que alcance. Las necesidades son cada vez más grandes porque crece el desempleo, la pobreza, la indigencia. Hacemos lo que podemos pero no es mucho".

“Dicen que hay comedores fantasmas pero hoy estamos acá y demostramos que hay hambre. Ya no hay rangos etarios en los comedores, van todos, hasta los que tienen trabajo porque tienen sueldos por debajo de la canasta básica y no les alcanza para comer”, sentenció.