El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires anunció el Congreso de Ingeniería 2026 Industria Alimentaria: el desafío de crecer, que se realizará del 17 al 19 de junio en Mar del Plata, con la participación de profesionales y especialistas del sector.

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La presentación estuvo a cargo de Jorge Castellano, presidente de la institución, quien destacó la importancia estratégica del encuentro para analizar el rol de la ingeniería frente a los desafíos vinculados a la producción de alimentos y el uso de los recursos naturales.

El congreso reunirá a referentes de distintos sectores productivos para abordar la cadena alimentaria desde una perspectiva integral, incluyendo aspectos tecnológicos, energéticos, logísticos y sanitarios.

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“Desde esta gestión del Colegio queremos empezar a hablar de los temas que no solo son visibles para la sociedad, sino que le importan profundamente”, explicó Castellano. En ese marco, recordó que en 2025 la entidad organizó encuentros dedicados a hidráulica y energía, mientras que en esta edición el foco estará puesto en la producción de alimentos y el acceso al agua potable.

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“El mundo está hoy muy convulsionado y la cuestión alimentaria se ha convertido en un tema central. Creemos que la ingeniería tiene mucho para aportar, desde la producción hasta el uso eficiente de los recursos”, afirmó.

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Uno de los ejes principales será la sostenibilidad en la industria alimentaria, con paneles sobre uso del agua como insumo productivo, tratamiento de efluentes y gestión responsable de residuos.

El encuentro también tendrá un enfoque multidisciplinario, con la participación de profesionales de distintas ramas de la ingeniería, como la eléctrica, sanitaria, logística y energética.

En paralelo, Castellano se refirió a la preocupación por la calidad del agua en distintas regiones del país tras un informe del Instituto Tecnológico de Buenos Aires sobre la presencia de arsénico en napas freáticas. Indicó que el Colegio analiza la información para elaborar un documento técnico que permita evaluar la situación.

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“Estamos analizando cuál es la calidad del agua que debemos consumir y si las normativas actuales son adecuadas”, señaló, y planteó la necesidad de avanzar hacia criterios regulatorios más uniformes.

No obstante, aclaró que los primeros análisis realizados por la institución no arrojaron resultados alarmantes, aunque subrayó la importancia de continuar investigando.

Finalmente, adelantó que el Colegio continuará promoviendo encuentros técnicos en distintas ciudades de la provincia, incluyendo uno centrado en ingeniería sanitaria y tratamiento de recursos hídricos, con el objetivo de avanzar hacia modelos de economía circular.