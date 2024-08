En el marco de una nueva jornada nacional, organizaciones sociales salieron a la calle a reclamar alimentos para los comedores y merenderos de Mar del Plata, lugares que atraviesan una fuerte crisis ante el aumento de la demanda por el contexto económico.

En ese sentido, numerosos integrantes volvieron a las puertas del Palacio Municipal para hacer un “ollazo” por alimentos y asistencia de garrafas ya que los valores quedaron libres y posiblemente se incrementen. Además, preocupan los “tarifazos” de luz y gas que comenzaron a llegar.

Sobre esto, Julia Vazquez referente de CUBA-MTR dialogó con El Marplatense y dijo: "Estamos otra vez en una jornada nacional, en donde por supuesto siempre sumamos las cuestiones locales y de nuestros compañeros. Remarcamos las cuestiones alimenticias porque estamos con ollas vacías porque no se entregan hace más de nueve meses los alimentos para comedores y merenderos. Hay una situación bastante crítica en diferentes barrios marplatenses y eso se suma a los tarifazos en la luz, el gas, los de las garrafas. Los compañeros no solo no tienen para comer sino que ni siquiera para cocinar con lo poco que les queda".

Puede interesarte

"Recién tuvimos una reunión con Secretaría de Desarrollo Municipal pero por ahora la respuesta es un potencial con una posible entrega. Sabiendo que es el mes del niño, hasta ahora, los diferentes festejos que se realizaron en los comedores de los barrios fueron a pulmón de la gente que los lleva adelante. No tenemos ningún tipo de ayuda ni nacional ni Provincial en esta cuestión. En el ámbito municipal seguimos a a la espera pero deseamos que se pueda concretar", mencionó.

"También sumamos las cuestiones habitacionales. Estamos pasando un clima complejo, con mucho viento, frío. Hay compañeros a los que se les volaron los techos pero todavía no tuvimos respuestas de nada".

"Lo que reclamamos hoy es que tengan en cuenta que hay un montón de comedores y merenderos en los diferentes barrios. Son más de 25 los que tenemos con las organizaciones y pedimos ayuda para poder sostenerlos y que no se cierren porque cuesta muchísimo salir adelante. También necesitamos alimentos, todo lo que es fresco, el tema de las garrafas que todavía está en licitación y las cuestiones habitacionales"