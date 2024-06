La crisis económica ha cambiado el esquema de la ciudad, cada vez más familias se acercan a los comedores barriales a pedir un plato de comida y las organizaciones sociales han extendido el reclamo en múltiples marchas frente a la Municipalidad.

En este contexto, se reunió la Mesa de Diálogo por la Dignidad de General Pueyrredon. Ana Marías Vulcano, una de las integrantes, manifestó en diálogo con El Marplatense que “hay escasez de alimentos, a la gente le falta la comida. Todos los que estamos trabajando en la periferia sabemos que hay comedores que están cerrados porque no llegan alimentos y es urgente que esto se revierta. No es una situación ideal, lo mejor sería que la gente pueda comer en su casa la comida que quiere, que la familia se reúna, pero cuando no se puede hay que hacer comedores comunitarios y es necesaria la ayuda del Estado”.

Asimismo, destacó que “en la mesa expusimos que el Municipio a Cáritas le ha prometido una ayuda, y seguramente se la va a dar, pero no es solamente esa organización la que está en las periferias, también hay muchos movimientos sociales que en Mar del Plata están trabajando muy bien”.

Por otro lado, “hay una mala prensa de estos comedores y no todo es así. Acá hay necesidad, la gente tiene que comer, los niños van a escuelas públicas y en la mayoría están comiendo, pero es una sola comida la que se garantiza”, denunció.

Además, en la ciudad “hay otros sectores vulnerables, los adultos mayores, gente que no tiene trabajo. El programa social que están recibiendo hasta el momento son 76 mil pesos, es muy poco. Hay gente que no está acostumbrada a pedir la mercadería, lo que está funcionando más ahora es la entrega de alimentos, de lo poco que tenemos, pero no alcanza porque se incrementó el número”.

De modo que “acá dependemos todos de la solidaridad, la empatía que tengamos con el que está pasando hambre porque no lo estamos exagerando, en los barrios hay mucha solidaridad, pero me parece que se necesita una política pública que se haga cargo. El Estado en sus tres estamentos se tiene que poner de acuerdo porque esta situación hay que revertirla, es muy grave y dolorosa también”.

Hasta el momento, “La Provincia está en las escuelas recibiendo mercadería para los comedores y les entregan a los chicos, pero habría que implementarlo para poder llegar a todos, nosotros recibimos cada dos meses, pero no alcanza. Entonces la otra parte del Estado, Municipal y Nacional, tienen que ayudar. La tarjeta municipal de alimentos es de 800 pesos, hay que incrementar el valor o buscar otro mecanismo”.

Respecto al rol de Desarrollo Social, contó que “Vilma Baragiola se ha reunido con nosotros y realmente muestra una actitud muy positivo para con Cáritas, estamos por recibir ayuda desde el Municipio, pero la crisis no deja que esto se pueda ascender a otras organizaciones. Como mesa desde el obispado, necesitamos que llegue a todo. Cáritas en cada parroquia es abierta, estamos para todos, pero no nos alcanza y tenemos que ver qué pasa con los movimientos sociales, los comedores comunitarios, hay que dar una mano”.

Por consiguiente, “me parece que es momento de que la ciudad, los que tenemos un poquito más, nos solidaricemos con esta situación porque realmente es grave. Los pedidos son cada vez mayores y si falta el alimento, hay un montón de derechos que se están vulnerando también”.

En este contexto, “no hay acceso a la salud, educación, mucha violencia que por ahí no sale en los diarios. La droga ha atravesado de una manera increíble toda la sociedad, los barrios estamos atravesados por el narcotráfico y esto no se habla. Los que estamos trabajando en comunidades, lo vemos todos los días. Sumado a la falta de comida, no es buen panorama. Nosotros tenemos la esperanza de que esto puede cambiar, la gente tiene ganas de alcanzar un proyecto de vida diferente y estamos trabajando para eso”, concluyó.