Organizaciones sociales armaron una carpa en las puertas del Palacio Municipal en reclamo de la asistencia alimentaria en los barrios más carenciados de Mar del Plata.

Al respecto, Pablo Barragán, referente de la Agrupación Mariano Ferreyra, declaró en diálogo con El Marplatense que "hace meses venimos con este reclamo, junto con el tema de la salud primaria donde vivimos una situación angustiante porque no hay turnos, remedios y en algunos casos no hay salitas".

Por otro lado, está "el tema de transporte público de pasajeros en los barrios, ya que las frecuencias son como se le antoja a la empresa. Las condiciones del servicios son tremendas, se le exige a los ciudadanos marplatenses una vtv para los vehículos privados, pero no así a las empresas", explicó.

"No tienen cinturones de seguridad, llevan a la gente como ganado en los horarios picos. Todo porque el empresario siempre gana. A eso le sumamos que el Intendente le ha dado 12 aumentos en el año mediante decretos y hoy un trabajador generalmente consume cuatro micros. Se gasta gran parte de lo que está ganando porque los salarios no han aumentado en la manera que se incrementó el transporte", continuó.

De modo que "la problemática es muy amplia y se enmarca en una emergencia social, económica y alimentaria donde el gobierno retrocede con las responsabilidades que asumió", remarcó.

En un análisis, argumentó que "están copiando el modelo político nacional, trasladándolo a nivel municipal. En vez de tratar de ayudar a la gente, y ojo que acá no estamos hablando de que el Municipio para ayudar en esta situación económica tenga que hacerle pagar un costo a los ciudadanos marplatenses, porque hay un presupuesto destinado a la asistencia social y se ha usado un 15%".

Respecto a los reclamos a nivel local, contó que "no hubo ninguna respuesta, tres petitorios presentamos. Por eso digo que no le interesa al poder político que hoy esté la organización acá o que mañana venga otro a hacer el mismo reclamo".

"No solo reclamamos para los compañeros de nuestra organización, sino para todas las familias. Nosotros convivimos con los vecinos en los barrios, no estamos ajenos a eso. Muchas veces piden organizarse, pero no tienen para pagar un boleto de colectivo por el costo", agregó.

Por lo que "estamos desde ayer, plantamos esta carpa en repudio a la falta de respuesta que otorga este gobierno. Decidimos hacer una huelga de hambre y responsabilizo directamente al Intendente porque no nos deja otra alternativa. Somos los que perjudicamos el tránsito, según ellos, pero son ellos los responsables de que tengamos que maximizar las exigencias para nuestras demandas porque no hay respuestas", concluyó.