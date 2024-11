Organizaciones sociales continúan con el acampe frente a las puertas del Municipio en reclamo de alimentos para los comedores y una canasta navideña para las familias más carenciadas durante las fiestas.

Al respecto, Pablo Barragán, referente de la organización Mariano Ferreyra, declaró en diálogo con El Marplatense que “estamos a la espera de que llamen por teléfono para brindar una solución a la demanda que estamos planteando. Hay trascendidos de que no se van a comprar pollos, sino que otro producto fresco. A nosotros no nos han dicho nada y seguimos sosteniendo el acampe con los compañeros”.

Por otro lado, notaron la llegada de los efectivos de la bonaerense: “Hasta estos días no pasaba nada, no teníamos presencia policial, estimo que estarán de rutina. Nadie vino a decirnos nada, están enfrente en una actitud intimidatoria, pero nosotros tenemos en claro que no estamos haciendo nada ilegal”.

Respecto al video publicado por Julián Bussetti, concejal por Vamos Juntos, denunciando que estaban ‘presos en el Municipio’ por las manifestaciones en la entrada, dijo que “nosotros fuimos porque se cumplieron tres días que estábamos y nadie realizó ninguna bajada para armar una mesa de diálogo. Ellos cerraron la puerta con caños del lado de adentro, fue una delegación de 15 mujeres para hablar y ver si desde la privada del Intendente se daba alguna respuesta, no sucedió y nos quedamos ahí”.

De modo que “los que bloquearon la entrada del Municipio fueron ellos, estuvimos en las tres entradas intentando ingresar y no nos dejaron. Pasaron distintos vecinos y nosotros no pudimos. Nunca tuvimos nada en contra de los trabajadores municipales”, indicó.

Por último se refirió a la medida de acampe y aseguró que “estamos expuestos al clima de Mar del Plata que llueve, estamos preparados para el agua, pero acampamos en la calle. No tenemos ninguna garantía de nada, solamente nos otorgamos seguridad a nosotros mismos y a través de eso resistimos para lograr el objetivo”.